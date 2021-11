Leo Valencia tras temporada en La Serena: "Tengo contrato con Colo Colo y quiero mi revancha"

24horas tvn

29.11.2021

Leonardo Valencia, después de una temporada para el olvido en Colo Colo, ha logrado volver a destacar en el fútbol chileno con la camiseta de Deportes La Serena.

Finalizado el partido ante Unión La Calera, en el que anotó un gol olímpico, el volante de 30 años reconoció su deseo para la próxima temporada: Volver al Monumental.

"Necesitaba mi espacio, en Colo Colo ensuciaron mi nombre los problemas personales, ahora tomé otro aire y se me ha dado lo que he cumplido", manifestó tras el partido en diálogo con TNT Sports.

"Tengo que volver a Colo Colo, tengo contrato, espero terminar como corresponde en La Serena de local con nuestra gente en la última fecha. Quiero mi revancha en Colo Colo, veremos lo que pasa", agregó.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins