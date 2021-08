"Les ganamos a todos": Los refuerzos que sueña tener Arturo Vidal en el Rodelindo Román

Agencia Aton

06.08.2021

Arturo Vidal realizó un live de Instagram en la cuenta de Rodelindo Román, donde respondió a una serie de preguntas de los hinchas, entre ellos de su futuro como profesional.



Es que el volante chileno, quien por estos días define si continuará o no en el Inter de Milán, también se refirió a cómo será su regreso al fútbol nacional.



"Voy a ir a jugar igual al Rodelindo, aunque no esté en Primera. Sea en Primera B, Segunda o el barrio, ahí me voy a retirar", expresó el mediocampista criollo cuando le consultaron sobre su vuelta al club que lo vio nacer.





Pero también aclaró: "Pero lo primero es lo primero. Tengo que volver a Colo Colo y después pasar al Rodelindo".

"LES GANAMOS A TODOS"



Por último, Vidal sostuvo: "Me gustaría llevar a todos los que conozco, que son mis amigos del extranjero... pero algo más real sería llevar a Gary (Medel), Charles (Aránguiz), Edu (Vargas), Alexis (Sánchez) y todos los de la Selección. Los pongo en el Rodelindo y les ganamos a todos".