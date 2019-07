Lesión de Beausejour en Copa Chile divide a hinchas de la U

Mientras algunos fanáticos mostraron su molestia por lo ocurrido con el jugador, otros culparon al DT Arias por no haberle dado vacaciones.

24Horas.cl Tvn

14.07.2019

Después de su retiro de la Selección Chilena, Jean Beausejour se prestaba a concentrarse en totalidad a la Universidad de Chile, lo que no empezó de la mejor manera, ya que se lesionó en el duelo de este domingo ante Deportes Temuco por Copa Chile.

“Bose” fue titular en la visita de los “universitarios” al sur del país, pero cuando corría el minuto 30 se retiró rápidamente de la cancha y se dirigió directo a los camarines, con un evidente disgusto.

A falta de la confirmación oficial, Beausejour habría sufrido una molestia muscular en su pierna izquierda, luego de frenarse y volver rápido a defender tras una recuperación de balón de los locales.

Los hinchas no quedaron ajenos a la situación del ex seleccionado nacional y varios criticaron al exColoColo, mientras que otros fanáticos aseguraron que la falta de vacaciones afectaron al futbolista de 35 años, quien no descansó tras participar en la Copa América con la Roja.

El entrenador Alfredo Arias decidió enviar en su reemplazo a Diego Carrasco, que se ubicó como lateral izquierdo.

Lo digo otra vez, esta cuenta se banca dentro y fuera de la cancha a Jean Beausejour. Aguante Bose 🤘🏻#VamosLaU — Esteban Díaz (@esteban_azul7) 14 de julio de 2019

Jean Beausejour no aguantó ni un primer tiempo desde que dijo que se retiraba de la selección para enfocarse en la U. Queda mucho semestre, pero en estos momentos necesitamos menos palabras para la galera y más compromiso real. #UdeChile #VamosLaU #universidaddechile — JP Ramírez S. (@jpramirezs) 14 de julio de 2019

Alguien acá dijo q Beausejour debía descansar,cuánta razón — juanpa (@shikote19) July 14, 2019

Por qué tanto odio con Beausejour chuchasdesumadre, es obvio que algo iba a pasar si viene con tremenda carga de partidos y a un nivel mucho más exigente que el campeonato nacional, lo normal era que le dieran al menos una semana de vacaciones pero no, lo pusieron a jugar altiro. — Ignacio Vargas (@sagravoicangi) July 14, 2019