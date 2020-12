Liberan los audios del VAR del polémico arbitraje del partido de Audax Italiano ante Universidad Católica

24horas tvn

29.12.2020

Pasan las horas y se siguen conociendo detalles acerca de lo sucedido en el empate entre Audax Italiano y Universidad Católica (2-2), el cual estuvo marcado por una supuesta falta dentro del área en contra de Edson Puch.

Ahora la ANFP dio a conocer los audios del VAR en aquella jugada. Mientras el juez Ángelo Hermosilla decía que "se dejó caer" en un primer momento, desde la cabina también desestimaban la falta dentro del área.

"Le toca en la planta y mira la caída de Puch...Se lanza después, para mi no", le decía el AVAR al árbitro del partido y luego le recomienda no llamar a Hermosilla a revisar la jugada para no "dar expectativas".

Luego revisan un posible fuera de juego en el contragolpe de Audax, pero concluyen que "está claramente habilitado".