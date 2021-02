Comenzarán las despedidas: La lista de jugadores que dejarán Colo Colo

24Horas.cl Tvn

17.02.2021

Finalizado el partido ante la Universidad de Concepción, se esperan importantes cambios en el plantel de Colo Colo, por lo que ya se especula de una larga lista de "cortados".

: ¡Arrasó en redes sociales! El Trending Topic que surgió durante el partido de Colo Colo ante la U de Conce Leer más

El defensa argentino Juan Manuel Insaurralde preparará sus maletas para dejar el Monumental y emigrar a Independiente de Avellaneda, según aseguran medios trasandinos y locales.

"El Emperador (Julio César Falcioni) insistió para que le traigan un zaguero alto y de experiencia y la dirigencia acordó el arribo de Insaurralde, quien tiene 36 años y viene desde Colo Colo", informó el diario Olé hace algunas semanas.

El "Chaco", quien fuera titular durante gran parte de su paso por el Cacique, fue desplazado de la oncena titular tras la llegada del uruguayo Maximiliano Falcón.

En tanto, otros dos jugadores que tendrían listas sus maletas para emigrar son los porteros Darío Melo y Miguel Pinto.

LOS "HISTÓRICOS" QUE DEJARÍAN MACUL

Quien también abandonaría el club popular es el mediocampista de 34 años, Carlos Carmona. Esto pese a que el formado en Coquimbo Unido ha tenido presencia permanente en el elenco titular durante el presente torneo.

Quien también muy probablemente dejará Colo Colo es Jorge Valdivia. El "Mago" tuvo un regreso para el olvido, ya que por las lesiones sólo alcanzó a disputar 89 minutos en tres partidos.

Ya con 37 años de edad, el talentoso volante finaliza su vínculo de tres meses y es casi un hecho que deberá buscar un nuevo club.

En la parte delantera también habrá bajas para el próximo campeonato. En medio de especulaciones, ha tomado fuerza la posibilidad de que el argentino Pablo Mouche abandone Macul.

Una reciente lesión, además de supuestos líos con la dirigencia de Blanco y Negro, sellarían la salida del ex Boca Juniors. Los rumores se acentuaron en la previa del partido ante O'Higgins donde trascendió que la dirigencia finalizó su contrato, aunque el propio jugador se encargó de señalar a través de redes sociales que "mientras queden partidos por jugar, yo de Colo Colo no me voy".

Junto a él, aunque con una mayor probabilidad de ser transferido debido a su magro rendimiento, figura el ariete trasandino Nicolás Blandi. Quien llegara con el cartel de goleador al elenco blanco sólo ha sido objeto de cuestionamientos por su escaso aporte debido a un bajo rendimiento y constantes lesiones.

A esto se suma el interés de clubes importantes de su país como Independiente de Avellaneda, principalmente, y también algunos sondeos de parte de Estudiantes de la Plata.

Por último, cabe mencionar el caso de Esteban Paredes. El histórico delantero de 40 años termina contrato esta semana tras el duelo ante los penquistas.

"Ojalá -el retiro- sea en Colo Colo, pero no me cierro a otra opción, por ejemplo jugar en San Antonio (...) La verdad es que sí me gustaría, pero veamos cómo va todo de aquí a fin de año", manifestó recientemente.