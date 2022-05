Lizardo Garrido rompió el silencio tras ser diagnosticado con leucemia: "Tengo una cuestión grave, por eso estoy en la UCI"

El ex defensa de Colo Colo cómo sus amigos del elenco albo se las arreglan para turnarse y no dejarlo solo en la clínica.

24horas tvn

16.05.2022

Impacto y gran pesar a generado en el mundo del fútbol nacional, especialmente en el de Colo Colo, la noticia de que Lizardo Garrido se encuentra internado e la UCI de la Clínica Alemana tras ser diagnosticado con leucemia.

El ex defensa del elenco albo campeón de la Copa Libertadores 1991 y actual jefe de captaciones de jóvenes talentos del "Cacique" se vio envuelto en esta compleja situación de un minuto a otro. El "Chano" rompió el silencio en diálogo con LUN, donde detalló su estado de salud, contó cómo se dio cuenta que algo no anda bien, y cómo sus amigos de Colo Colo se las arreglan para turnarse y no dejarlo solo en el recinto médico.

"Comenzó con el herpes que tenía en mi brazo derecho con formas de manchas blancas que me quemaban y me causaban mucho dolor. Fui al doctor, me hicieron exámenes y me detectaron leucemia. El jueves me internaron. Estoy agradecido de la gente del país. Colo Colo me enseñó a luchar hasta el final", reveló.

"Empiezo con tratamiento esta noche (domingo) y en la semana sigo. Me ponen plaquetas. Están buscando el mejor tratamiento. Sé que tengo una cuestión grave y difícil, por eso estoy en la UCI", agregó.

Pese al difícil momento que atraviesa, Garrido se mostró emocionado, conmovido, agradecido y hasta sorprendido por tantas muestras de apoyo y cariño que ha recibido. De hecho, confesó, que tiene más de 800 mensajes de Whatsapp que aún no logra contestar de muchas personas dándole ánimo.

"Me da pena verme en las condiciones en que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere", dijo con la voz quebrada.

"Ha sido una gran locura y las palabras que me entregan mis ex compañeros del chat (en Whatsapp) del Eterno Campeón, del Colo Colo 91, y mis compañeros de cadetes, son las más potentes y las más fuertes, las que me llegan hasta el alma", añadió.

"Vino Barti (Barticciotto), el Bocón Ormeño, el Vasco (Vasconcelos), el Chino Caszely, no sé por dónde entraron. Se las arreglan de alguna manera, jejejé. También Pedro García y Arturo Salah", relató.

Precisamente Caszely es uno de sus más cercanos y han llorado juntos, mientras le da ánimo para que se recupere. De hecho, sus amigos ya estaban preocupados por Garrido porque tras la muerte de su esposa en 2018 su ánimo había decaído, por lo que confesó: "Con lo de Myriam lo pasé muy mal, lloré un año completo y después entendí que la tengo que amar desde otro lugar. Los hombres no podemos estar solos, es una verdadera locura y claro, la Myriam estuvo 40 y tantos años conmigo".

"Bueno, es lo que me tocó. Pasa que la palabra leucemia remueve, desorienta, pero me dijeron que tiene vuelta y que debo ponerle empeño y ganas de querer salir", indicó.

"En Colo Colo me enseñaron desde chico, cuando ingresé a los 15 años, que la lucha hay que darla hasta el final. Me enseñaron a no bajar jamás los brazos, a no entregarse nunca que se puede jugar bien o mal, pero que tienes que dejar la vida en la cancha. Este es el partido más importante de mi vida y es el que tengo que ganar", aseguró.

"Leucemia linfoblástica aguda"

Luego de que Colo Colo confirmara el delicado estado de salud que atraviesa el ex jugador Lizardo Garrido, desde la Clínica Alemana dieron a conocer durante la tarde de este sábado que el diagnóstico del recordado "Chano" es leucemia linfoblástica aguda.

"La condición del paciente es de cuidado por lo que está siendo monitorizado", indica el comunicado del recinto médico sobre el ex deportista de 64 años que también defendió a la Selección chilena.