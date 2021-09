"Llegaba llorando": La dura confesión al recordar cuando Colo Colo estuvo apunto de descender de Brayan Cortés

24Horas.cl Tvn

29.09.2021

Colo Colo pasa por un buen momento al coronarse campeón de la Copa Chile y ser el actual puntero del Campeonato Nacional, sin embargo, este escenario es muy dispar al de la temporada anterior, cuando estuvo apunto de descender.

Sobre aquel panorama habló Brayan Cortés en conversación con TNT Sports, quien reconoció haber derramado lágrimas por las derrotas sufridas en aquel tiempo.

"Nunca me eché a morir, nunca dije voy a renunciar, me voy a salir o lo que uno pueda imaginar. Sí fue difícil en el sentido de llegar a la casa. Uno mismo con la familia llegaba llorando porque no salían las cosas", señaló el portero de los albos.

"Vivimos un momento muy malo. No se lo recomiendo a nadie. Fue difícil el momento en sí, lidiar con la gente, con la familia, daba vergüenza salir a la calle porque no salían los resultados", agregó.

Pero ese Colo Colo al parecer ya es cosa del pasado y así lo reconoció Cortés. "Supimos lo que era lo amargo, la pesadilla, y dimos vuelta la página. Esta temporada somos varios los que sufrimos ese momento y la mentalidad es diferente", cerró el iquiqueño.