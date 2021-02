"Llegó el día": el conmovedor mensaje de Montillo a horas de su retiro

Agencia Aton

"Llegó el día". Con esas palabras, Walter Montillo anticipó el duelo entre Universidad de Chile y Antofagasta, el cual probablemente será su último partido como profesional.



A través de redes sociales, el experimentado volante escribió un emotivo mensaje ad portas de su retiro: "Llegó el día. Miro hacia atrás y solo tengo palabras de agradecimiento. A todos los clubes que confiaron en mí, a mi viejo que me enseñó a jugar y me dio las primeras 'armas', a cada entrenador que me hizo mejor jugador, a cada compañero que me acompañó en las derrotas, a cada profe y personal médico que me regalaron su tiempo para estar óptimo para cada partido, a los hinchas que me respetaron siempre y me llenaron de muestras de cariño".



"(Gracias) la incondicionalidad de mi señora, que junto a mis hijos son los únicos que saben lo duro que fue el recorrido. Les entregué todo lo que tenía, les pido disculpas si en algún momento no alcanzó. Pero siempre fui íntegro y profesional. ¡Los quiero mucho! Monti", concluyó el argentino.



Además, Montillo publicó un video realizado por su agencia de representación, ByP Argentina, donde le dedicó palabras a su representante Sergio Irigotía.



La "Ardilla" no sería el único jugador que estaría jugando su último partido con la U. Matías Rodríguez, Jean Beausejour y Osvaldo González tampoco seguirían en la próxima temporada, mientras que Luis del Pino Mago y Diego Carrasco no convencieron a Rafael Dudamel y Azul Azul les buscaría una salida.



Universidad de Chile se enfrentará a Antofagasta hoy a las 18:30 horas en el Estadio Nacional´por la última fecha del Campeonato Nacional. Un triunfo dejaría a los laicos con chances de ir a Copa Libertadores y les permitiría zafar de la promoción por tabla ponderada.