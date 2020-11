"Lo pasé muy mal": Nicolás Maturana al borde del llanto tras recordar su paso por Colo Colo

Agencia Aton

16.11.2020

Cobreloa confirmó su alza en el torneo de la Primera B al golear este lunes por 3-0 a Rangers, sublíder de la competencia, en un partido donde Nicolás Maturana, volante de los loínos, tuvo un buen partido y se quebró al recordar su salida de Colo Colo.



"Le doy gracias a Dios por darme el don que tengo y por haberme venido a jugar acá. No jugué mucho en Colo Colo y estaba apenado porque me encanta jugar. Yo no hago esto por dinero, lo hago por amor. Me pone contento entrar a la cancha y demostrar que estoy vigente", reconoció el jugador al CDF al rememorar su tortuoso paso por el Cacique, donde no fue considerado en esta temporada.





"No quiero llorar, me costó bastante, ocho meses sin jugar, lo pasé muy mal, he tenido problemas familiares que he causado yo y hay que aprender de los errores. Le quiero decir a mi hija que la amo mucho, siempre pido perdón. Me he mandado embarradas, quiero ayudarla gracias al fútbol y que esté contenta de lo que hago en la cancha", añadió.



Además, agregó que "el fútbol da segundas oportunidades, espero aprovecharla. Tuve gran culpa de no jugar en Colo Colo y otra parte de la que no voy a hablar. Ya jugué y estoy haciéndolo bien creo. Tengo que agarrar ritmo y adaptarme a la altura y le voy a dar una alegría a la gente. Y también agradecer al hincha de Colo Colo que estuvo siempre. Me apoyó en las buenas y en las malas. Sin ese apoyo el jugador decae".



Por último, consultado por su presente en Cobreloa, Maturana sostuvo: "Nos comprometimos a llegar a la liguilla y lo vamos a lograr".