Lo que tiene que pasar para que Colo Colo se quede en Primera División

14.02.2021

Llegó el día: Colo Colo enfrenta este domingo a O'Higgins por la última fecha del campeonato 2020, encuentro que podría sellar definitivamente su estancia en Primera o llevarlos a disputar el partido por la permanencia.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA COLO COLO?

-Ganar. En caso que los albos superen a O'Higgins, se olvidan de la posibilidad del descenso en forma inmediata, sin importar otros resultados.

- Empate. Si logran una igualdad el domingo, Colo Colo deberá esperar que Audax Italiano pierda ante Deportes La Serena.

También les serviría a los albos que Coquimbo gane su partido ante Palestino y que Iquique pierda o empate frente a Wanderers.

- Una derrota. En caso de sufrir un resultado adverso en Rancagua, necesitarán de un triunfo de Coquimbo Unido y una derrota o empate de Deportes Iquique.

PROGRAMACIÓN DE LA 34 ª FECHA:



18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



LUNES 15 DE FEBRERO



10:30 horas, Cobresal vs. Unión Española.