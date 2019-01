Los antecedentes sobre la ausencia de Juan Carlos Gaete que golpea a Colo Colo

24Horas.cl TVN

07.01.2019

Juan Carlos Gaete fue oficializado hace pocos días como nuevo jugador de Colo Colo, pero el extremo sólo alcanzó a estar presentes en algunos entrenamientos desde que Mario Salas tomó el control de la banca del Cacique.

Sin embargo, y pese al entusiasmo mostrado por el jugador tanto en las prácticas, como en sus redes sociales desde que arribó a Macul, misteriosamente este fin de semana todo cambió radicalmente.

Primero, sorprendió que el jugador no viajara con sus compañeros a la pretemporada que lleva a cabo el Cacique en Argentina y luego llamó la atención que borrara cualquier tipo de vínculo con los albos en sus redes sociales.

Y tras horas de rumores sobre la real situación que vive Gaete, donde incluso se habló que podría retornar a Cobresal al no adaptarse a todo lo que conlleva jugar en el club popular, finalmente fue el padre el que dio mayores detalles de su situación actual.

"Está más tranquilo, hace un rato me llegó un mensaje de WhatsApp y dijo que estaba bien. Creo que le sorprende lo que genera Colo Colo y lo que inventa la prensa, salió un acto de indisciplina, que en una disco se había agarrado a combos, pero de dónde si no sale a discos, no toma, no fuma... es un tema personal, familiar", dijo el papá del futbolista, de mismo nombre que el jugador, en declaraciones a Cooperativa.

Por su parte, CDF reveló que una situación relacionada a su pareja derivó en que el refuerzo albo se ausentara de la práctica de este sábado y tuviese que viajar al norte del país. Tras ello se habría producido la decisión de no viajar a Argentina con el resto de sus compañeros.

De todos modos, esta historia parece que terminará cuando Gaete converse con Mario Salas para ver qué ocurrirá con su futuro, según reveló el padre del jugador.

"Hay una conversación pendiente con Mario Salas, es lo único que sé, desde ayer que no converso con él. No sé (si quiere seguir en Colo Colo) no lo veo desde el viernes, que estuvo en casa un rato conmigo", sentenció.