Los candidatos para reforzar la portería de Everton el segundo semestre

23.07.2019

"Con Gonzalo Collao, negociamos cerca de un mes y aceptamos casi todo; y después nos informó que se iría a Europa". Así el director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, confirmó la partida del portero al fútbol del Viejo Continente.

De esta manera Collao deja atrás además la opción de reforzar a Everton, equipo que buscaba su préstamo para la segunda ronda del torneo nacional por lo que ahora evalúan nuevas alternativas.

Según informa El Mercurio de Valparaíso, "el fin de semana comenzó a sonar con fuerza Omar Carabalí, hoy sin espacio en Colo Colo ante la presencia de Brayan Cortés, Agustín Orión y Darío Melo".

Eso sí, el mismo medio detalla que Carabalí no es la única alternativa, ya que el otro candidato es Lawrence Vigoroux, actualmente sin club; y Raúl Olivares, quien milita en Always Ready del fútbol boliviano.

La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido