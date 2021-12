Los comentarios de hinchas de la U que surgieron ante posible arribo de Escobar como nuevo DT: “No pasa de mayo”

24horas tvn

09.12.2021

Tras cerrar un año para el olvido, donde debió luchar por el descenso hasta la última fecha, Universidad de Chile se prepara para armar un equipo competitivo y que le permita salir de la mala racha de cara a la temporada 2022.

En ese contexto, uno de los puntos principales para Azul Azul es encontrar un nuevo entrenador. Y a partir de esto, desde Colombia, el periodista Diego Rueda sorprendió a todos al asegurar que el nuevo estratega de la U será: Santiago Escobar, técnico de 57 años que actualmente se encuentra sin club.

Santiago Escobar es nuevo técnico de la Universidad de Chile. Los invito a escuchar el @VBarCaracol de dos a cuatro de la tarde. — Diego Rueda (@diegonoticia) December 9, 2021

El último equipo que dirigió fue la Universidad Católica de Ecuador, equipo al que renunció faltando cuatro fechas para el término del torneo.

El nombre de Escobar rápidamente se tomó las redes sociales, donde los hinchas azules, en su mayoría, rechazaron la idea de su contratación.

"Cuándo llegará un DT calado", "Que jerarquía puede tener Santiago Escobar? Yo nunca jamás lo había escuchado, esperaba que Azul Azul traiga un técnico de nombre en Sudamérica", "Santiago Escobar que no gana un título desde el 2011 es el posible DT de la U", "Desde ya pido la renuncia en forma indeclinable de Santiago Escobar de la Universidad de Chile", "Santiago Escobar no pasa de mayo" y "Esperaba un DT de mayor trascendencia. Santiago Escobar no me parece que lo sea", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.