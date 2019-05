Los cuatro candidatos para asumir en Deportes Antofagasta

24Horas.cl TVN

20.05.2019

Los malos resultados obtenidos en la presente temporada hizo que la dirigencia de Deportes Antofagasta tomara la decisión de desvincular al técnico trasandino Gerardo Ameli.

Ahora la dirigencia del cuadro nortino deberá definir quién será su reemplazante, apareciendo por el momento cuatro candidatos según informa El Mercurio de Antofagasta.

Juan Azconzábal, ex Guaraní; Alfredo Berti, ex Argentinos Juniors y los chilenos Héctor Tapia y Ronald Fuentes son aspirantes, según el matutino, para quedarse con el banco de Deportes Antofagasta.

De estos nombres, la publicación sostiene que "según trascendidos" Azconzábal es la gran apuesta de la dirigencia de Deportes Antofagasta para reemplazar a Gerardo Ameli. "Incluso ya habrían contactos con el técnico", afirman.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.