Los desafíos personales de Edson Puch en su llegada a la UC: "Es un objetivo jugar en la Selección"

14.01.2019

Este lunes en San Carlos de Apoquindo, Edson Puch fue presentado como el nuevo refuerzo de Universidad Católica para la presente temporada.

El iquiqueño llega a la tienda cruzada como la tercera incorporación del club, tras los arribos del lateral Juan Cornejo (León) y el defensa central Valber Huerta (Huachipato).

En conversación con los medios, Puch afirmó que “estoy muy contento de haber podido llegar aquí. Tenía muchas ganas y espero poder cumplir con las expectativas y que todo salga bien para ser un aporte. Estoy agradecido por la confianza y espero no defraudar”.

Consultado por el desafío que implica jugar la Copa Libertadores, el extremo agregó que “es como la Champions League de Sudamérica y todo jugador quiere jugarla y por qué no ganarla. Es un gran desafío para mí”.

El ex Querétaro planteó que “como jugador siempre me he puesto objetivos. Es un objetivo jugar la Copa América y jugar en la Selección. Acá en Chile tengo más oportunidades y mi decisión tuvo que ver con eso”.

Además, les mandó un mensaje a los hinchas de la UC señalando que “puedo prometer que voy a entregar mi cien ciento. Voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a ganar cosas. Dar mi mejor versión para cumplir los objetivos del grupo”..

Por su parte, el gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, detalló que esperan sumar dos refuerzos más: un delantero centro y un jugador externo.

Finalmente, el ex portero sentenció que no realizarán más incorporaciones en mediocampo o defensa, a menos que algún jugador deje el plantel.