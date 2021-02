Cronología de la traumática salvación: Los diez hitos que marcaron el peor año en la historia de Colo Colo

24Horas.cl TVN

17.02.2021

La temporada 2020 será muy difícil de olvidar para los hinchas de Colo Colo. Y es que además de coquetear de principio a fin con la posibilidad de descender por primera vez en una historia acostumbrada a las vueltas olímpicas y a las alegrías, tuvieron que convivir con una serie de complejas y polémicas situaciones.

A continuación revisa el repaso de los diez hitos que marcaron el año del 'Cacique', y que en parte explican las razones del verdadero calvario futbolístico vivido.

Muerte de barrista:

Luego que el fútbol chileno en 2019 terminara abruptamente por consecuencia del 'estallido social', la acción en las canchas retornó en enero, pero no sin inconvenientes y protestas dentro de los estadios.

Y en un cruce entre barristas y Carabineros, un hincha albo fue atropellado por un camión de la policía causándole la muerte. Fue en la primera fecha y después de la victoria más abultada que tuvo el club popular en la temporada.

Suspensión del Clásico por fuegos artificiales que impactaron a Blandi:

Luego de la muerte del barrista albo, en varias canchas chilenas se vivieron hechos de violencia protagonizadas por 'ultras' de los clubes. Sin embargo, uno de los momentos más álgidos se vivió en el Estadio Monumental durante el partido ante Universidad Católica.

En aquel compromiso, se lanzaron varias bengalas con el duelo en marcha, pero el punto más negro llegó en la recta final del compromiso que hasta ese momentos los cruzados ganaban cómodamente por 2-0. Ahí, un fuego artificial explotó en la cancha, impactando de lleno al delantero Nicolás Blandi, derivando en la suspensión definitiva del partido.

Adiós a Mario Salas y los intentos por 'Felipao':

El mal arranque de Campeonato obligó a la salida prematura de Mario Salas después de una amarga derrota ante Curicó Unido.

Inmediatamente después del adiós de 'Comandante', comenzaron a circular varios nombres como posibles DT. Entremedio, sin la pandemia azotando al mundo aún, Aníbal Mosa, Harold-Mayne Nicholls y Marcelo Espina viajaron a Brasil para ir en busca de Luiz Felipe Scolari, sin tener la certeza de poder contratarlo. Los directivos se fotografiaron antes de viajar, lo que más tarde fue tomado como un error por HMN.

"Sí, fue un error. Nos equivocamos y no debimos hacer eso", dijo.

Denuncias contra Leo Valencia:

El volante llegó desde Botafogo con la misión de ser una de las grandes figuras de los albos esta campaña. Sin embargo, la situación fue muy distinta. Más allá del irregular nivel deportivo, el año de Valencia estuvo marcado por una denuncia de violencia intrafamiliar por la que será formalizado en mayo próximo.

Ley de Protección al Empleo:

Tras el comienzo de la pandemia, y las suspensiones de todas las actividades deportivas en el planeta, Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección al Empleo, lo que significó "congelar" cualquier tipo de vínculo de los jugadores con el club.

Esto trajo consigo que el plantel tuviese que pasar un largo período de tiempo sin ejercitarse de manera conjunta, lo que conllevó al mal rendimiento que los hizo sufrir con el descenso hasta el final.

Licencia médica de Matías Zaldivia:

Tras sufrir una grave lesión que hasta el día de hoy lo tiene fuera de las canchas, Matías Zaldivia estuvo cerca de tener que cobrar su sueldo a través de la Isapre, lo que significaba que recibiría un monto mucho menor.

"Teníamos resuelto el tema, pero hay una situación legal. Le vamos a dar una solución a Mati por un problema que nunca debió haber ocurrido", remarcó Aníbal Mosa para poner término a una situación que por poco no pasa a mayores.

Cambio de marca en la camiseta:



Colo Colo tuvo una pugna con la marca Umbro, finalizando prematuramente el contrato con la marca. En su momento, incluso se llegó a pensar que el 'Cacique' jugaría sin marca el segundo semestre, lo que no sucedió. Finalmente, los albos sellaron un acuerdo con Adidas.

La suspensión que puso en jaque los protocolos COVID-19:

A un mes de la vuelta del fútbol, Colo Colo debía enfrentar a Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, días después de enfrentar a Athletico Paranaense por Copa Libertadores. Sin embargo, el partido finalmente fue suspendido producto de caso positivo de COVID-19 de la dirigencia alba, situación que terminó por enredar y cambiar los protocolos del torneo en estos casos.

Bono por no descender:

Con el riesgo de descender más latente que nunca, Aníbal Mosa no tuvo mejor idea que ofrecerle al plantel un bono por no descender. Luego de recibir numerosas críticas, finalmente se optó por no llevar a cabo esta bonificación económica.

Las polémicas rodean a Iván Morales:

Ya en 2021, y justo cuando Colo Colo empezaba a remontar de su posibilidad de descender, otro mazazo golpeó el entorno del 'Cacique'. Y es que Iván Morales fue obligado a irse a vivir a la 'Casa Alba' por denuncias de sus vecinos por ruidos molestos, constantes fiestas sin respetar las medidas sanitarias en pandemia y lanzar fuegos artificiales.