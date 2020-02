Los graves incidentes que se registraron en San Carlos en el duelo entre la UC y O'Higgins

24Horas.cl Tvn

03.02.2020

Graves incidentes se registraron en San Carlos de Apoquindo protagonizados por un grupo de hinchas de Universidad Católica en la previa del duelo ante O'Higgins, en el marco de las manifestaciones por la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo que falleció después de ser atropellado por un camión de Carabineros en las afueras del estadio Monumental.

El inicio del compromiso estuvo en tensión durante varios minutos por incidentes en la galería sur del recinto, donde dos grupos de la hinchada de la UC peleaban debido a que una fracción quería ingresar a la cancha a sabotear el encuentro.

Posteriormente, el conflicto obligó la intervención de la seguridad privada y luego escaló hasta el ingreso de Carabineros.

Los fanáticos provocaron destrozos en el interior del recinto, además de lanzar elementos contundentes como trozos de madera y bombas de humo al terreno de juego. Incluso, Luciano Aued debió retirar una bengala del césped.

Finalmente, y 20 minutos después de lo programado, el partido comenzó.

Este hecho se sumó a lo ocurrido el viernes en Coquimbo, donde el partido entre el local y Audax Italiano debió ser suspendido por incindentes; y a lo registrado el sábado en el Estadio Nacional, durante el duelo entre Universidad de Chile y Curicó Unido.

RESULTADOS 2° FECHA

Viernes 31 de enero

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano (Suspendido)

Unión La Calera 1-0 Unión Española

Sábado 1 de febrero

Universidad de Concepción 0-2 Santiago Wanderers

Palestino 1-0 Huachipato

Universidad de Chile 5-1 Curicó Unido

Domingo 2 de febrero

Cobresal 2-1 Colo Colo

Universidad Católica 3-2 O'Higgins

Deportes Iquique 2-2 Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

PROGRAMACIÓN 3° FECHA

Viernes 7 de febrero

21:00 Deportes La Serena vs. Cobresal

Sábado 8 de febrero

12:00 Huachipato vs. Universidad de Concepción

18:00 Universidad de Chile vs. Unión La Calera

20:30 Curicó Unido vs. Deportes Iquique

Domingo 9 de febrero

12:00 Deportes Antofagasta vs. Universidad Católica

18:00 Audax Italiano vs. Colo Colo

20:30 Unión Española vs. Palestino

Lunes 10 de febrero

18:00 O'Higgins vs. Santiago Wanderers

20:30 Everton vs. Coquimbo Unido

