Los insultos de Sebastián Ubilla a periodistas de la 'U' en pleno entrenamiento: "Llegaron los buitres"

26.02.2019

Universidad de Chile ha tenido un comienzo de temporada para el olvido, quedando eliminados en Copa Libertadores de manera prematura ante Melgar y sumando apenas un punto en las dos primeras fechas del Campeonato Nacional.

Y fiel reflejo del complejo momento azul es lo ocurrido este martes en el CDA, donde el delantero Sebastián Ubilla insultó durante el entrenamiento matutino a los propios periodistas de la 'U' que grababan en vivo la práctica para Facebook.

"Llegaron los buitres.... Son buitres estos cu... Cuando estai mal, ¡pa! te atacan. Feos cu...", dijo en principio el 'Conejo' en el video que se puede ver en el propio canal de YouTube de los colegiales. (LInk para el video)

Ante los inesperados insultos, el periodista de los azules intentó poner calma al recordar: "Estamos en vivo, Conejo". Sin embargo, el formado en Wanderers no se detuvo y agregó que "no me interesa. Son buitres estos hueones. Y se los digo a ellos. Me da igual".