Los memes que dejó el Superclásico entre la U y Colo Colo

07.09.2020

Universidad de Chile y Colo Colo empataron 1-1 en el Superclásico 187 del fútbol chileno jugado en un Estadio Nacional sin público a causa de la pandemia.

El resultado no sólo no ayudó a ninguno de los dos equipos, que se complican cada vez más en la tabla de posiciones; sino además la U no pudo romper la racha negativa de siete años sin ganarle a Colo Colo y Esteban Paredes nuevamente volvió a anotar contra el archirrival.

Por esto es que, durante el compromiso y tras el pitazo final, en las redes sociales surgieron diversos memes burlándose de lo ocurrido.

