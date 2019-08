Los memes que dejó la 16° fecha del torneo nacional

24Horas.cl Tvn

05.08.2019

La histórica derrota por 1-0 de Colo Colo ante Curicó Unido en el estadio Monumental cerró la segunda fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, que continúa con Universidad Católica como único líder con 38 puntos, seguida precisamente por los albos con 29.

En la parte baja de la tabla, Universidad de Chile sigue en zona de descenso directo -con 14 unidades- luego de igualar ante Audax Italiano por la cuenta mínima en el Estadio Nacional, tras lo cual el técnico Alfredo Arias dejó su cargo.

En ese contexto, tanto albos como azules fueron los principales blancos de las burlas de los hinchas, quienes se volcaron a las redes sociales para viralizar creativos memes respecto a lo ocurrido durante la fecha del torneo nacional.

Revisa las imágenes:

RESULTADOS 2° FECHA SEGUNDA RUEDA:

Unión Española 1-1 Unión La Calera

Deportes Iquique 0-1 Coquimbo Unido

Cobresal 2-1 O'Higgins

Huachipato 0-2 Palestino

Universidad de Chile 1-1 Audax Italiano

U. de Concepción 0-3 Universidad Católica

Deportes Antofagasta 1-1 Everton

Colo Colo 0-1 Curicó Unido

PROGRAMACIÓN 3° FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 9 de agosto

Curicó Unido vs. U. de Concepción. 19:30 horas.

Sábado 10 de agosto

Cobresal vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta. 15:00 horas.

Everton vs. Unión Española. 17:30 horas.

Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 11 de agosto

Palestino vs. Unión La Calera. 12:30 horas.

O'Higgins vs. Colo Colo. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: