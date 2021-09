Los memes que ha dejado el ofrecimiento de Andy Carroll a Colo Colo

24Horas.cl Tvn

10.09.2021

Toda una bomba ha sido la noticia del ofrecimiento del atacante inglés, Andy Carroll, a Colo Colo, quienes vieron frustrado el arribo de Facundo Ferreyra a pocas horas del cierre del libro de pases.

El jugador de 32 años quedó libre tras rescindir contrato en julio con el Newcastle, club donde entre el 2009 y 2011 realizó 30 goles en 62 partidos.

Hablemos un poco de Fútbol Chileno✍🏻 Es efectivo lo de Andy Carroll. Lo estaban ofreciendo en Medio Oriente y no cerró. Blanco & Negro recibió hace algunas horas la propuesta de los allegados al jugador. Sería más barato que MMM y Blandi. El jugador tiene claro dónde vendría. #9 — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) September 10, 2021

Aquel rendimiento hizo que el inglés llegara hasta el Liverpool, donde no se pudo consagrar y terminó por irse al West Ham para finalmente volver a las "Urracas".

El ofrecimiento de Carroll a Colo Colo no dejó indifente a nadie y como no podía ser de otra forma, los memes no se hicieron esperar.

Bombazo Monumental ⚽️⚽️🇨🇱, Andy Caroll ya llego a Santiago, esta en el Sapu haciéndose los examenes medicos porque en la MEDS estaban en colación. Noticia en desarrollo #ColoColo @ColoColo pic.twitter.com/KWg3TLTw66 — Rulobob (@Rulobob) September 10, 2021

Si llega Andy Carroll a Colo Colo, sorteo 1 millón de pesos entre las personas que le den like o RT a este mensaje pic.twitter.com/OaxArvODYC — Paulo Quinteros Jara (@DrMalo) September 10, 2021

Daniel Morón llegando con lo máximo que puede ofrecer para la contratación de Andy Carroll. pic.twitter.com/PeQt2AsOXk — Momentos Random del Fútbol Chileno (@randomfutchile) September 10, 2021

*primer día de Andy Carroll en Colo Colo*



Andy: Hi Friends



Rojas, Soto, Cruz, Parraguez, Morales, Cortes, Opazo, Solari y Miiko: pic.twitter.com/05Nb98y3vy — Oscar Ignacio Rivera (@Nachosh) September 10, 2021

Hinchas de Colo Colo sin Andy Carroll ni refuerzos be like: pic.twitter.com/ALIbvh5xej — Bastian Sepulveda (@Bastian_yxb) September 10, 2021

IMÁGENES EXCLUSIVAS DE LA PRESENTACIÓN DE ANDY CARROLL EN COLO-COLO pic.twitter.com/XOe87k0DaR — Pablo Hernandez (@Hermaluenda) September 10, 2021

Andy Carroll fingiendo su muerte para arrancar de Chile después del primer partido en la Chilean Premier League pic.twitter.com/CUjot4EauD — BreretonMas10 (@BreretonMas10) September 10, 2021

Andy Carroll viendo que es tendencia en Chile: pic.twitter.com/MpRqfsFYZ7 — Francisco Betancur #AMorirPorElColo (@PanxoBeta) September 10, 2021

Andy Carroll entrando al monumental. Pero bueno, así es Colo-Colo. pic.twitter.com/qQitGNd7MO — Cristian Montecinos (@BagualAlbo) September 10, 2021

🚨🚨AHORA🚨🚨

LLEGAN LAS PRIMERAS IMAGENES DE ANDY CARROLL CON LA CAMISETA DEL POPULAR.

EL JUGADOR YA ESTA EN CHILE Y SOLO FALTARIA EL CHEQUEO MEDICO.💣💣 pic.twitter.com/ujAJelsyeG — Javier (@yeiviier) September 10, 2021

Andy Carroll a Colo Colo… ajajajaja pic.twitter.com/aWTGrUY73U — Diegol ⚽️ (@DiegoCerezo_) September 10, 2021

Cuando se cae Ferreyra y me ilusiono en 5 minutos con el humazo del año de Andy Carroll pic.twitter.com/ZUjL6NRyAD — Gonzalo (@gzalos__) September 10, 2021

Que quieres que te diga? Se ve fresco Andy Carroll con el buzo #ColoColo pic.twitter.com/FilruDh2FD — Rydimir (@Rydimir_) September 10, 2021