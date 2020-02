Los nombres que "seducen" a Claudio Borghi para ser el nuevo DT de Colo Colo

24Horas.cl TVN

27.02.2020

Muchos son los nombres que han surgido en las últimas horas para asumir el banco de Colo Colo tras el despido de Mario Salas. A partir de esto se le preguntó a Claudio Borghi sobre qué nombres le "seducen" especialmente.

El "Bichi", durante el programa Todos Somos Técnicos de CDF, no evadió la pregunta y reveló sus candidatos. "De todos los que me han nombrado, me seduce Martín Lasarte y Jorge Almirón", manifestó.

Tras esta respuesta, en el mismo programa, detallaron que Almirón, ex entrenador de Independiente, Lanús, Atlético Nacional, entre otros, es el nombre que más le gusta al gerente deportivo Marcelo Espina.

La confesión de Mayne-Nicholls sobre el DT para Colo Colo: "El reemplazante no está en Chile"

"Esperamos tener al nuevo cuerpo técnico lo antes posible", señaló el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, en diálogo con Las Últimas Noticias.

En esa misma línea, el directivo reconoció que "he recibido unos 30 a 35 nombres", aunque confesó que "el reemplazante no está en Chile. No he dicho que no será chileno, pero no está en el torneo local".

