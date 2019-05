Los nombres que surgieron para reemplazar a Alfredo Arias en Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

20.05.2019

Luego de lo ocurrido en el Superclásico ante Colo Colo (1-1), algunos directores de Universidad de Chile ya no se muestran tan seguros de reemplazar a Alfredo Arias una vez finalizada la primera rueda del torneo.

De igual modo ya surgieron algunos nombres como candidatos para reemplazar al DT uruguayo en caso que no continúe. Según informa El Mercurio algunos currículos de entrenadores ya "están en los escritorios del CDA".

¿Cuáles son? Beñat San José, ex Universidad Católica; Miguel Ángel Russo, ex Alianza Lima y Jorge Pellicer, actualmente sin club. El mismo medio detalla que estos nombres fueron acercados por representantes.

Disputadas 13 fechas del torneo nacional, Universidad de Chile aparece en la penúltima posición con un registro de una victoria, seis empates y mismo número de derrotas.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.