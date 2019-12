Los nueve "cortados" que suma Universidad de Chile tras el final del Campeonato Nacional

24Horas.cl Tvn

13.12.2019

Semanas claves y movidas ha vivido Universidad de Chile desde que se anunciara el final por anticipado del Campeonato Nacional. Y es que los azules comenzaron casi de inmediato una profunda reestructuración de su plantel de cara a la temporada 2020, donde esperan dejar atrás los malos resultados del 2019, donde estuvieron siempre cerca de los puestos de descenso.

Por ello, a dos semanas de haberse oficializado la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP, la U ya suma nueve "cortados", y uno que aún mantiene en suspenso su continuidad.

Los nueve "cortados"

Johnny Herrera

El adiós del portero y capitán causó un verdadero "terremoto" en la interna de los azules. Esto no sólo por su condición de ídolo, sino también por la forma en que se dio.

"Me enteré por la prensa antes de que por la gente de acá, pero por lo menos ya estaba digerido, está todo en orden y nada... la vida continúa", manifestó al confirmar su adiós de la Universidad de Chile.

Además, en los últimos días reveló fuertes roces con la dirigencia de Azul Azul por medidas polémicas, como el caso de la operación de Jimmy Martínez que la concesionaria no habría querido pagar, lo cual según su visión habría detonado su partida.

"Tuvimos el caso de Jimmy Martínez... ustedes saben que le pillaron un tumor en un ojo, estuvo mucho tiempo sin jugar, casi pierde su carrera... y pocos lo saben, pero Azul Azul peleó por no pagarle la operación", contó el arquero durante una cena en su honor que organizó la Corfuch.

"Yo me peleé por eso, nos agarramos no saben cómo... y ese tipo de roces estoy seguro que me tienen afuera", agregó.

Actualmente Everton confirmó que llegó a un acuerdo para fichar al experimentado arquero.

Rodrigo Echeverría

El defensa fue otro de los que no fueron considerados por el técnico Hernán Caputto para el próximo año. De hecho, el mismo jugador confirmó la noticia al publicar un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías", fue parte del mensaje.

El futuro de Echeverría podría estar en Everton, club que desearía su regreso, ya que el jugador de 24 años dejó una muy buena impresión cuando lo defendió en la temporada 2016-2017.

Leonardo Fernández

El volante uruguayo dejó Universidad de Chile para partir al Toluca de México. "El mejor talento Sub-21 del Campeonato Uruguayo 2018, llega como refuerzo de nuestro club", fue la presentación del elenco azteca para el joven de 21 años.

El mejor talento Sub-21 del Campeonato Uruguayo 2018, llega como refuerzo de nuestro club.



¡Bienvenido a nuestro equipo, Leonardo Fernández! #SomosElToluca pic.twitter.com/jX0OEOSWnq — Toluca FC (@TolucaFC) December 12, 2019

En su breve paso por la U, Fernández convirtió un gol y dio dos asistencias en los siete partidos que disputó.

Con esto, el mediocampista nuevamente se va a préstamo por decisión de Tigres, club dueño de su pase.

Leandro Benegas

El argentino nacionalizado chileno no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul, que decidió no extender el vínculo del ex Unión La Calera debido a sus altas pretensiones económicas.

Benegas fue el goleador de los azules esta temporada tras marcar siete tantos en el Campeonato Nacional y otro en la Copa Chile.

Marcos Riquelme

El delantero de 30 años arribó a préstamo a la U en julio del 2019 proveniente de Bolívar. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular: Marcó tres goles, uno en el Campeonato Nacional y dos por Copa Chile.

Pese a que el vínculo del ariete finalizaba en junio de 2020, la directiva hizo uso de una cláusula que permitía la revisión de su contrato a fines de año y tomar la decisión de no seguir contando con sus servicios.

Nicolás Oroz

El volante argentino llegó a la U al inicio de la temporada y su préstamo finalizó a fines de este año. Si bien el jugador manifestó su intención de quedarse en el elenco azul, finalmente no se pudo por razones económicas. "Obviamente me gustaría quedarme en la U, es un deseo que tengo, pero eso está en sus manos", señaló.

Sin embargo, la U no hizo efectiva la cláusula de compra que tenía en su préstamo, pues el club no está en condiciones de pagar el millón de dólares que solicitaba Racing Club, por lo que deberá regresar a la "Academia".

Lucas Aveldaño

Aveldaño, que arribó al elenco colegial desde Tenerife, no convenció a la regencia universitaria. El zaguero disputó un total de 25 partidos y marcó un gol, cifra que no fue suficiente para cumplir con una cláusula su contrato, la cual establecía que para renovar automáticamente debía disputar al menos el 80% de los encuentros que jugara la U en el Campeonato Nacional.

Gonzalo Collao

El joven arquero finalizaba contrato con los azules en diciembre de este año, pero acordó su salida meses antes, por lo que ahora partirá al Extremadura, de la segunda división española, por lo que jugará en Europa a partir de 2020.

Pablo Parra

La dirigencia de Azul Azul habría decidió no hacer efectiva la opción de compra del delantero nacional, quien defendió este año la camiseta de Universidad de Chile en calidad de préstamo desde Cobreloa.

El rendimiento del ariete de 25 años durante la presente temporada no convenció al cuerpo técnico de Hernán Caputto ni a la concesionaria, por lo que Parra deberá volver a Calama para la campaña 2020.

En suspenso

Matías Rodríguez

El defensor sigue en conversaciones con la U para renovar su vínculo. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado llegar a acuerdo entre las partes debido a diferencias económicas.

Y es que la dirigencia de Azul Azul pretende que Rodríguez continúe con una rebaja en su sueldo, pero el jugador ya ha sufrido una baja de sus remuneraciones en anteriores negociaciones, por lo que las tratativas estarían entrampadas y tendrían al jugador con un pie fuera del CDA.