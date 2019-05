Los otros "cortados" de Alfredo Arias en la U para el Superclásico

24Horas.cl TVN

17.05.2019

Sorpresa total generó la lista de citados de Universidad de Chile para el Superclásico ante Colo Colo, ya que entre los nombres no apareció nuevamente el capitán azul Johnny Herrera.

No obstante no fue el único ausente que llamó la atención, debido a que dos de los refuerzos que sumó la U esta temporada tampoco fueron considerados por el técnico Alfredo Arias: Matías Campos López y Campos Toro.

Otro futbolista que no apareció en la lista de convocados fue el volante Jimmy Martínez, aunque el ex Huachipato no fue considerado debido a que no ha podido entrenar con normalidad debido a molestias físicas.

Quienes sí reaparecen en Universidad de Chile es el defensa central Sergio Vittor, luego de estar ausente la fecha pasada ante Coquimbo Unido y el delantero Nicolás Guerra.

Lista de citados:

1.- Fernando De Paul

2.- Lucas Aveldaño

3.- Diego Carrasco

5.- Sergio Vittor

6.- Matías Rodríguez

7.- Leandro Benegas

9.- Ángelo Henríquez

10.- Nicolás Oroz

11.- Sebastián Ubilla

13.- Camilo Moya

14.- Pablo Parra

15.- Jean Beausejour

17.- Rafael Caroca

19.- Nicolás Guerra

20.- Rodrigo Echeverría

21.- Gonzalo Espinoza

23.- Gabriel Torres

29.- Gonzalo Collao

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.