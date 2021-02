Los peores jugadores del 2020 según Marcelo Vega: "Lleva cuántos años jugando y no agarra camiseta"

24Horas.cl TVN

24.02.2021

Marcelo Vega dialogó con 24 Horas Deportes para hacer un balance de la temporada, donde no tuvo dudas en escoger sólo a jugadores de Colo Colo entre los peores del Campeonato Nacional 2020.

El 'Toby', que destaca hoy por hoy en el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports con sus implacables evaluaciones, fue enfático en poner a Nicolás Blandi como el número uno en las decepciones.

"Si vamos a la conclusión yo creo que los que más decepcionaron están todos en Colo Colo. Blandi el número uno. Hay que ser objetivo para lo que significa y no jugó nada, con lo que gana... Era la figura que traían para reemplazar a (Esteban) Paredes, que al final igual terminó jugando, no al nivel de antes, pero teniendo menos lesiones, hasta no se quiso operar para poder estar y eso refleja que Blandi es el número uno", subrayó.

"En general Colo Colo no tuvo buena campaña, (Gabriel) Costa al principio fue un desastre, aunque después termina siendo parte fundamental, como (Brayan) Cortés también... Pero todos muy bajos. Los más rescatables son el chico (Jeyson) Rojas que juega de lateral y es central, Cortés, (Pablo) Solari, (Ignacio) Jara, (Javier) Parraguez al final que fue fundamental", sostuvo.

Al concluir, escogió a Iván Morales como otra de las decepciones de un 'Cacique' que estuvo a 90 minutos de bajar por primera vez en su historia.

"Ya lleva cuántos años jugando y no agarra camiseta, engorda, tiene problema con el peso... No me quiero meter en la vida personal, pero como jugador no ha estado al nivel, porque tiene 1 partido bueno y después tiene 5-6 que no aparece. Muchas veces entra mejor jugando los últimos 10 minutos y muchas veces no lo hace bien. Para lo que lleva ha decepcionado Morales y no solo lo digo yo sino es un tema generalizado", cerró.