Los primeros dos posibles "cortados" en Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

22.05.2019

Considerando la mala campaña que ha tenido Universidad de Chile, la dirigencia de Azul Azul buscará durante el receso sumar refuerzos para así potenciar el equipo que por ahora encabeza Alfredo Arias.

Un delantero, un mediocampista ofensivo y un volante de contención son las prioridades, pero para eso la U buscaría fondos dejando partir a algunos jugadores, siendo Gabriel Torres y Matías Campos Toro los primeros candidatos.

Según informó El Mercurio, la intención de Azul Azul es enviar a préstamo al delantero panameño para así poder liberar un cupo de extranjero que podría cubrir algún refuerzo.

En tanto sobre el lateral, el matutino detalló que "no llenó el gusto ni de Frank Kudelka ni de Arias. Su rescisión, aseguran en la U, sería de bajo costo".

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.