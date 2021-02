Los resultados que necesita Colo Colo para olvidarse del descenso este jueves

24horas tvn

09.02.2021

Después de una temporada para el olvido, Colo Colo podría definir este jueves su permanencia en Primera División. Para eso deben darse una serie de resultados, comenzando por un triunfo albo ante Cobresal.

El partido, programado para este jueves a las 18:30 horas ante el conjunto minero, resulta clave en las aspiraciones albas de mantenerse en la categoría.

- Una derrota este miércoles de Deportes La Serena que enfrentará a Unión Española en condición de visitante.

- En el choque entre Audax e Iquique, que termine en empate o un triunfo de los Dragones Celestes.

Con estos resultados, Colo Colo sellaría finalmente su permanencia en Primera, considerando que en la última fecha se enfrentarán La Serena ante Audax por lo que uno de los dos no alcanzaría a los albos en la tabla.

