Los resultados que necesita Huachipato para mantenerse en Primera División

30.11.2021

Este domingo, a partir de las 18 horas, Huachipato tendrá su última oportunidad para mantener la categoría cuando enfrente en condición de local a Deportes Melipilla.

Luego de la derrota ante Universidad Católica en la fecha pasada, el equipo dirigido por Mario Salas quedó en la penúltima posición del torneo, es decir en zona de descenso directo.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA PARA MANTENERSE EN PRIMERA?

Ganar. Huachipato este domingo debe vencer sí o sí a Deportes Melipilla para tener la esperanza de quedarse en Primera ya que en caso de perder o empatar, descenderá de forma inmediata.

Además, en caso de conseguir los tres puntos, deberá esperar otra serie de resultados.

Si la U y Curicó pierden. En caso que ambos equipos cayeran en sus respectivos partidos y Huachipato gana, se salvarán incluso de disputar el partido por la permanencia.

Si la U o Curicó pierden. En el escenario que uno de los dos equipos pierdan en la próxima fecha y el otro gane, el conjunto acerero tendría que disputar el partido de definición.

Si la U empata y Curicó pierde. Con esos resultados, Huachipato tendría que ganar y superar a los azules en la diferencia de gol para mantenerse en Primera. Hoy es de -7 para el equipo de Mario Salas y -4 para la U.

Si Curicó empata y la U pierde: En esta situación, Huachipato tendría que ganar y superar al conjunto albirrojo en la diferencia de gol para mantener la categoría.

Si la U y Curicó empatan. Huachipato se salvaría de todo y jugaría en Primera División en 2022 si logran golear a Melipilla por más de cinco goles.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins