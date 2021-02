Los resultados que necesita Universidad de Chile en la última fecha para salvarse del descenso

24horas tvn

12.02.2021

Deportes Antofagasta será el último desafío que tendrá Universidad de Chile en el presente torneo. Partido que puede resultar clave para los azules no solo para clasificar a torneos internacionales, sino que especialmente para olvidarse definitivamente de la posibilidad del descenso.

¿QUÉ NECESITA LA U DE CHILE PARA NO DESCENDER?

Los azules se olvidarán de la posibilidad de jugar en la B si logran vencer este sábado a Deportes Antofagasta u obtener el mismo resultado que Curicó Unido que en la última fecha se medirá ante Unión La Calera.

Otra opción que tiene Universidad de Chile es si Coquimbo Unido finaliza en el último lugar de la tabla anual o si Deportes La Serena cae el domingo frente a Audax Italiano. En caso que empate el conjunto papayero, los azules necesitarían de un empate.

PROGRAMACIÓN DE LA 34 ª FECHA:



SÁBADO 13 DE FEBRERO



18:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta.

18:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido.



DOMINGO 14 DE FEBRERO



10:30 horas, Everton vs. Huachipato.

18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



LUNES 15 DE FEBRERO



10:30 horas, Cobresal vs. Unión Española.