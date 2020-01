Los tres candidatos que maneja Colo Colo para reforzar la defensa

24Horas.cl TVN

13.01.2020

Colo Colo aún no tendría cerrado su plantel de cara a la temporada 2020, donde los albos ya han sumado a Miguel Pinto, César Fuentes, Matías Fernández, Leonardo Valencia y Nicolás Blandi como incorporaciones.

Sin embargo, Mario Salas no estaría conforme y buscaría fichar a un jugador más, específicamente en la línea defensiva, sector de la cancha donde el 'Cacique' no tiene muchas variantes y donde precisamente no ha sumado ningún nombre.

Bajo este panorama, según detalló Cooperativa, los albos tendrían en carpeta los nombres de Ramiro González (ex jugador de Unión Española que milita en León de México); Nicolás Díaz (zaguero de Palestino) y Omar Merlo (defensor de Sporting Cristal, club peruano donde fue dirigido por el propio Salas).

Consignar que los tres jugadores tienen nacionalidad chilena, pese a que dos de ellos son nacidos en Argentina.