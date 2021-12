Los tres delanteros que tiene en carpeta Colo Colo para reforzar su ataque

24horas tvn

21.12.2021

Colo Colo continúa trabajando en la conformación de su equipo de cara a la temporada 2022, donde uno de los puestos que busca reforzar el técnico Gustavo Quinteros es el ataque.

En ese contexto es que Blanco y Negro tendría tres delanteros en carpeta, todos provenientes de Argentina. Según informó TNT Sports, se trata de Juan Martín Lucero, Cristián Tarragona y Javier Correa. Tarragona y Lucero juegan en Vélez Sarsfield, mientras que Correa milita en Racing de Avellandea.

Otro que interesaba y que incluso corría con ventaja por sobre los demás candidatos era el paraguayo Gabriel Ávalos, quien finaliza contrato en Argentinos Juniors. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente del “Bicho”, Cristian Malaspina, descartó la posibilidad: "No hay ninguna oferta. No me llamó nadie, va a renovar acá", declaró el timonel, quien además sostuvo que no tiene intención de conversar ante un posible contacto de Colo Colo.

Colo Colo estaría preparando el retorno de Esteban Paredes

Desde hace varias semanas es que se viene especulando con un posible retorno de Esteban Paredes a Colo Colo, luego de que se marchara de la tienda alba en la temporada 2020-21.

Esta vuelta podría hacerse realidad según informó TNT Sports, ya que la dirigencia de Blanco y Negro estaría viendo la opción de que el goleador histórico del fútbol chileno se retire en el estadio Monumental.

El 'Cacique' le ofrecería a Paredes un contrato por seis meses, con la opción de renovarse por un semestre más. En cuanto al sueldo, el 50% sería financiado por Colo Colo, mientras que la mitad restante la pagaría una empresa externa.

De todas formas la llegada de 'Tanque' estaría apartada de los refuerzos que está pidiendo Gustavo Quinteros para robustecer el ataque de los albos de cara a los desafíos de la temporada 2022, donde enfrentarán Copa Libertadores.