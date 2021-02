"No pueden jugar más": Los tres jugadores más criticados de Colo Colo tras el partido ante Cobresal

24horas tvn

12.02.2021

Cambios drásticos piden los hinchas de Colo Colo para la última fecha del torneo en el que enfrentarán a O'Higgins, ya que luego de lo sucedido ante Cobresal piden al técnico Gustavo Quinteros la salida de tres jugadores.

Finalizado el encuentro en el Monumental, los fanáticos apuntaron especialmente contra Pablo Mouche, Iván Morales y Leonardo Valencia por lo que esperan que no vuelvan a ser titulares para este trascendental partido.

"Díganle a Quinteros que el domingo no va Valencia, ni Mouche ni Morales. El domingo es ganar o ganar", "fuera mouche, Valencia y morales para el domingo" y "cómo será de malo el nivel de los entrenamientos que Quinteros considera titulares a Suazo, Valencia, Morales y Mouche", fueron algunos de los comentarios.

PROGRAMACIÓN DE LA 34 ª FECHA:



SÁBADO 13 DE FEBRERO



18:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta.

18:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido.



DOMINGO 14 DE FEBRERO



10:30 horas, Everton vs. Huachipato.

18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



LUNES 15 DE FEBRERO



10:30 horas, Cobresal vs. Unión Española.