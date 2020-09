Los tres nombres que surgen para asumir en Colo Colo en reemplazo de Gualberto Jara

24horas tvn

11.09.2020

Cuando restan pocas horas para que Colo Colo salte a la cancha para enfrentar a Unión La Calera, siguen las dudas respecto a la continuidad de Gualberto Jara al mando del primer equipo.

Los malos resultados y el reciente incidente con un integrante del plantel (ver nota), podría provocar su salida e incluso para el partido ante Peñarol por Copa Libertadores a mitad de la próxima semana, Colo Colo podría tener a otro técnico en el banco.

Según detalla La Cuarta, este viernes habrá reunión de directorio de Blanco y Negro en donde se analizará la continuidad de Jara, surgiendo como opción de que Luis Mena lo reemplace a la espera de la llegada de otro entrenador.

"El candidato preferido por la administración de Aníbal Mosa es Gustavo Quinteros. Para ello ya se ordenó a Marcelo Espina para que apurara las negociaciones", detalla el mismo medio.

No obstante aseguran que incluso ya existe un "Plan B" en caso de no lograr el arribo del ex DT de la UC y es el uruguayo Martín Lasarte, quien Chile también dirigió a los cruzados y a la U.

Esta es la programación completa de la 11° fecha:



SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Unión La Calera vs. Colo Colo, estadio Nicolás Chahuán.



DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE



11:00 horas, Santiago Wanderers vs. Huachipato, estadio Elías Figueroa.

16:00 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio San Carlos de Apoquindo.

18:30 horas, O'Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.



LUNES 14 DE SEPTIEMBRE



16:00 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio por confirmar.



MARTES 15 DE SEPTIEMBRE



11:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, estadio La Portada.

16:00 horas, Curicó Unido vs. Coquimbo Unido, estadio La Granja.



MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Palestino vs. Deportes Iquique, estadio Municipal de La Cisterna.



JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE



11:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Unión Española, estadio Calvo y Bascuñán.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: