Los tres partidos que le restan a Colo Colo para evitar el primer descenso de su historia

01.02.2021

El torneo nacional entra en su recta final y Colo Colo sigue en la lucha por evitar el primer descenso de su historia, pese a la importante victoria que consiguieron en el estadio Monumental ante Unión La Calera (2-1).

Los dirigidos por Gustavo Quinteros deberán enfocarse ahora en su próximo encuentro: Deportes Iquique, rival directo de los albos por escapar de los últimos lugares del torneo.

Luego Colo Colo enfrentará a Cobresal en condición de local. Este encuentro se disputará el 11 de febrero en forma simultánea con el duelo entre Deportes Iquique y Audax Italiano.

Finalmente los albos visitarán Rancagua para medirse ante O'Higgins, equipo que desde la llegada de Dalcio Giovagnoli tuvo un importante ascenso en su rendimiento.

EL FIXTURE QUE LE RESTA A COLO COLO

vs. Deportes Iquique (visita), Sábado 6 de febrero 21:30 horas

vs. Cobresal (local), Jueves 11 de febrero 19:30

**vs. O'Higgins (visita) Sin programación