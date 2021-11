Los tres refuerzos que Colo Colo tiene en la mira para la próxima temporada

24horas tvn

04.11.2021

Colo Colo es sólido líder del Campeonato Nacional y se encuentra en la recta final para intentar coronarse campeón. Sin embargo, la dirigencia ya se encuentra trabajando de cara a la temporada 2022 para continuar por la senda del éxito, donde el primer paso fue asegurar la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, y ahora comenzar a trabajar en los refuerzos.

En ese contexto es que la dirigencia del “Cacique” ya tiene tres jugadores en la mira. Se trata de Alan Saldivia, Ervin Vaca y Cristián Zavala.

Alan Saldivia

El defensor central uruguayo, de 19 años, arribó hace pocos días a Chile proveniente de Montevideo City Torque y estará a prueba hasta el final de la presente temporada.

“Ricardo Perdomo, compañero mío en Palestino que trabaja en el City, me habló muy bien del chico y me dio las referencias sobre su juego. Hicimos un seguimiento de cuatro o cinco meses y lo invitamos a entrenar al club por un mes para verlo en cancha y que pueda jugar algunos amistosos”, explicó el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón, a La Tercera.

El joven jugador ha sido comparado con Maximiliano Falcón, otro charrúa que ha tenido gran éxito en Colo Colo.

“Alan tiene características como las de Falcón, tiene muy buena actitud, tiene fortaleza física. Si lo tenemos que comparar, Falcón es un muy buen parámetro. Tiene cosas, el 1 contra 1, incluso que tiene mejor pegada de pierna izquierda que Maximiliano, él juega con los dos perfiles. Para Chile, con su estatura, no va a tener problema, él va a tener la estatura de Maxi Falcón más o menos”, destacó Alejandro Garay, entrenador de la Sub 15 de Uruguay y que llevó a Saldivia a la selección en el proceso de Sub 15 y Sub 17.

Ervin Vaca

Un caso muy parecido es el de Vaca, volante mixto formado en la Academia Tahuichi Aguilera y que actualmente milita en el Callejas, de la segunda división del fútbol boliviano. El jugador, de sólo 18 años, también llegará a Colo Colo para una prueba hasta el final de la temporada, aunque se sumará tras la fecha doble de las Eliminatorias, pues fue convocado a su selección por el técnico César Farías.

“Esta todo conversado para que venga, viene recomendado por un amigo de Gustavo (Quinteros) y en los próximos días debería estar entrenando con nosotros”, detalló Morón.

Cristián Zavala

El jugador de Deportes Melipilla sería el primer objetivo de Colo Colo para el próximo mercado de transferencias. Así lo confirmó Rodrigo Jiménez, representante del delantero Cristián Zavala, quien reconoció contacto con los albos para que el delantero refuerce el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

"Hay conversaciones con Colo Colo, es uno de los equipos que está interesado en él y las conversaciones están avanzadas", confesó en diálogo con Deportes en Agricultura.

"El club está esperando que llegue la oferta formal. Melipilla quiere vender a Cristián y están a la espera de la oferta que los satisfaga, pero yo creo que se va a dar", agregó.

No obstante, Gustavo Quinteros será quien tendrá la última palabra. Mientras que Colo Colo espera replicar el modelo que llevó a cabo con Pablo Solari, quien llegó como una apuesta y se ha transformado en uno de los jugadores más importantes del elenco albo en la gran campaña en el Campeonato Nacional 2021.