Lucas Passerini y el defensa más duro que enfrentó: "´Chaco´ Insaurralde me hizo de todo"

16.09.2019

Disputadas 21 fechas, el delantero argentino de Palestino, Lucas Passerini surge como una de las figuras del campeonato tras ser el máximo goleador de su equipo y el segundo de todo el torneo con 10 anotaciones.

En diálogo con el sitio oficial del club árabe, el espigado delantero hizo un repaso respecto a su carrera y además comentó qué le ha parecido hasta ahora el torneo chileno.

Consultado por un delantero que más le ha llamado la atención, Passerini escogió a Esteban Paredes de Colo Colo. "No por nada hizo la cantidad de goles que ha hecho", argumentó.

"Lo poco que lo vi cuando nos enfrentamos, la calidad de cómo aguanta, cómo se perfila y bueno, el gol que nos hizo, cualquier otro delantero no la clava ahí. La clavó porque es Esteban Paredes, me gusta mucho", agregó.

En tanto sobre el defensa que más lo ha complicado, Passerini eligió nuevamente a un jugador de los albos: "Chaco" Insaurralde estuvo muy bien, me marcó, me pegó, me hizo de de todo, fue un partido difícil ese".