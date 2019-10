Luciano Aued descarta una salida de la UC en el corto plazo: "Hace poco firmé una renovación"

Agencia Uno

10.10.2019

El argentino Luciano Aued salió a aclarar sus declaraciones a una radio trasandina, en donde se mostró estar abierto a emigrar el 2020 desde Universidad Católica a Gimnasia y Esgrima de La Plata

'Luli' afirmó hoy en un video publicado por los cruzados que “solamente expresé mi deseo de volver en algún momento al club que me formó y que me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol”

En la misma línea, aclaró que “quizás se malinterpretó y se generó incertidumbre sobre mi futuro, me llegaron muchos mensajes preguntándome. Estoy muy feliz en Cruzados, hace poco firmé una renovación"

Junto con manifestar su comodidad en San Carlos de Apoquindo, el mediocampista añadió que “estamos todos enfocados en cumplir los objetivos) que el club siga creciendo, sumando torneos y que sea cada vez más competitivo”

Finalmente, Aued aseguró que una vez que decida finalmente dejar la precordillera, la información será comunicada a través del club y no por los medios de prensa.

Luciano Aued tiene un mensaje para #LosCruzados y #LasCruzadas acerca de su presente y futuro con La Franja ⚪🔵 pic.twitter.com/VCh06z0U1C — Universidad Católica (@CruzadosSADP) October 10, 2019

Cinco fechas antes del final: La fórmula para que la UC pueda ser campeón ante Colo Colo

Disputadas 23 fechas del torneo nacional, Universidad Católica acaricia el título de campeón tras vencer a Cobresal por un contundente 5-0 que lo mantiene a 14 puntos de su más cercano perseguidor: Colo Colo.

Precisamente es ante los albos, que la UC podría quedarse con la copa y sellar su bicampeonato cuando los enfrenten en San Carlos de Apoquindo por la undécima fecha.

¿Qué tiene que pasar? Universidad Católica debe ganar sus próximos dos encuentros (Unión La Calera como visita y Colo Colo como local) y además Palestino, que enfrentará a Cobresal y Unión Española, no debe resultar victoriosa en al menos uno de ambos partidos.

Copa Chile - Programación de los cuartos de final (revancha)

Viernes 11 de octubre:

20:00 | Universidad de Chile vs. Cobresal (1-3 en la ida) | Estadio Nacional



Sábado 12 de octubre:

15:15 | Everton vs. Colo Colo (1-2 en la ida). | Estadio Sausalito.

17:45 | Unión Española vs. Audax Italiano (1-0 en la ida) | Estadio Santa Laura.

20:15 | Universidad Católica vs. Unión La Calera (1-2 en la ida) | San Carlos de Apoquindo.

Programación Fecha 24:

Domingo 13 de octubre:

12:30 | O'Higgins vs. U. de Concepción | Estadio El Teniente

Martes 15 de octubre:

15:30 | Cobresal vs. Palestino | Estadio El Cobre

18:00 | Unión Española vs. Coquimbo Unido | Estadio Santa Laura

20:30 | Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano | Estadio Calvo y Bascuñán

Miércoles 16 de octubre:

18:30 | Unión La Calera vs. Universidad Católica | Nicolás Chahuán

21:00 | Colo Colo vs. Huachipato | Estadio Monumental

Jueves 17 de octubre:

18:30 | Everton vs. Curicó Unido | Estadio Sausalito

21:00 | U. de Chile vs. Deportes Iquique | Estadio Nacional

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

.