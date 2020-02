Luis Núñez fue apuñalado esta semana al interior del penal Santiago 1

Agencia Uno

12.02.2020

El ex futbolista Luis Núñez, formalizado por los delitos de homicidio simple consumado, homicidio simple frustrado y lesiones leves, fue apuñalado durante esta semana en el penal de Santiago 1.



El abogado del ex deportista, Juan Hernández, detalló al programa Hola Chile de La Red que el pasado lunes, tras ingresar al recinto carcelario, “el mismo Luis solicita ser trasladado a los módulos, y efectivamente es trasladado al módulo 2. En horas de la tarde, es agredido por otro interno”.



Hernández explicó que el ex Universidad Católica sufrió una herida en su muslo derecho, que no sería de extrema gravedad, por lo que Gendarmería decidió trasladarlo a la Cárcel de la Alta Seguridad.



Sobre las motivaciones del ataque, el defensor afirmó que “yo tengo la impresión que esto es un encargo, por lo tanto, dentro de ese lugar no había alguien vinculado directamente, pero seguramente pudo haber ocurrido un encargo pagado”.





Cabe recordar que Núñez fue capturado en Cochabamba, Bolivia, luego de encontrarse prófugo desde octubre del año 2018, cuando se decretó una orden de detención en su contra.



Los hechos por los que acusan al ex deportista ocurrieron el 10 de octubre de dicho año, cuando el ex futbolista junto a Andrés Alejandro Vergara Baeza (32) llegó al exterior de una vivienda del pasaje Francisco Zárate, en la población La Legua Emergencia.

Vergara Baeza habría disparado en reiteradas ocasiones hacia el interior del inmueble, hiriendo a Juan Abraham Pinto Vásquez, quien posteriormente falleció.



Además, resultaron lesionados Mario Albornoz y Elizabeth Albornoz. El primero tras recuperarse pudo identificar a Vergara Baeza y al ex jugador como sus agresores.



Tras ser formalizado, la magistrada Carolina Gajardo determinó que Núñez deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, por los 120 días establecidos de plazo para la investigación.