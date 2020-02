Luis Núñez fue formalizado por homicidio y quedó en prisión preventiva

El ex jugador de Universidad Católica deberá cumplir con la medida cautelar por los 120 días establecidos de plazo para la investigación.

Agencia Uno

07.02.2020

Este viernes en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago fue formalizado como autor de los delitos de homicidio y lesiones, el ex futbolista Luis Núñez.



Tras la imputación de cargos, la magistrada Carolina Gajardo determinó que el ex jugador de Universidad Católica deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva en el penal Santiago Uno, por los 120 días establecidos de plazo para la investigación.



Núñez fue capturado el martes pasado en Cochabamba, Bolivia, luego de encontrarse prófugo desde octubre del año 2018, cuando se decretó una orden de detención en su contra.





Los hechos por los que acusan al ex deportista ocurrieron el 10 de octubre de dicho año, cuando el ex futbolista junto a Andrés Alejandro Vergara Baeza (32) llegó al exterior de una vivienda del pasaje Francisco Zárate, en la población La Legua Emergencia.



Vergara Baeza habría disparado en reiteradas ocasiones hacia el interior del inmueble, hiriendo a Juan Abraham Pinto Vásquez, quien posteriormente falleció.



Además, resultaron lesionados Mario Albornoz y Elizabeth Albornoz. El primero tras recuperarse pudo identificar a Vergara Baeza y al ex jugador como sus agresores.