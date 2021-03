Luis Núñez relata su calvario desde la cárcel: "Quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente"

El ex futbolista reconoció haberse equivocado varias veces en su vida, pero asegura no haber matado a nadie, delito por el que fue llevado a prisión preventiva.

El ex jugador de Universidad Católica Luis Núñez admite haberse “equivocado 1.000 veces y eso le costó perder su carrera”, refiriéndose a la condena de cuatro años por narcotráfico, de la cual actualmente aún analiza.

"Yo creo que quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente. Estuve con tratamiento para la depresión. Me fumo una cajetilla diaria, cosa que nunca hacía porque yo antes no fumaba. Estar 21 horas encerrado, con 100 vinchucas, que son las baratas, caminando por la pared, por tu cuerpo, no es grato para una persona que es inocente".

En entrevista con La Tercera, el ex futbolista reclama ser inocente luego de salir de la cárcel y ser llevado a prisión preventiva acusado de un homicidio en La Legua: “Soy inocente. Yo no he matado a nadie. Nunca he tenido una pistola en mis manos. Es imposible haber matado a alguien sin pistola. Si estaba en el lugar de los hechos. Eso no lo puedo negar. Yo sí estaba ese día. En los hechos sí estaba, pero de ahí a matar a una persona...”.

“Yo me equivoqué, lo tengo claro, me equivoqué 1.000 veces y eso me costó perder mi carrera. Pero ahora no puedo perder mi vida por algo que no hice. Le puedo decir algo más", contó el excruzado que terminó su carrera en Deportes Concepción.