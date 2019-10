Luis Núñez rompe el silencio y habla desde la clandestinidad: "Vivo encerrado como una rata"

24Horas.cl Tvn

Un año lleva en la clandestinidad Luis Núñez, el ex delantero de Universidad Católica que hoy es uno de los prófugos de la justicia más buscados por la PDI por su eventual participación en un homicidio, y quien rompió el silencio para dar detalles de su vida tras ser implicado en aquel caso.

"Estoy muy triste, enterraron a mi padre (falleció en septiembre) y no pude estar presente. Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan. Es algo muy doloroso. Gracias a Dios, la vida me tiene con fuerzas, pero claro que me habría gustado acompañar a mi familia, a mis hermanos chicos. Una maldita mentira me tiene prófugo", señaló en diálogo con El Mercurio.

Pero, ¿cómo terminó Núñez en la clandestinidad? El 11 de octubre de 2018 la jueza de turno del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, ordenó la detención del ex futbolista y la de Andrés Vergara por el homicidio de Juan Pinto Vásquez, quien falleció un día antes en La Legua tras recibir un disparo en la cabeza, y por la seria lesión que sufrió en el fémur izquierdo Mario Albornoz, quien identificó a ambos como sus agresores.

Desde ese día, Núñez se fugó y hasta la actualidad se desconoce su paradero. "Vivo encerrado como una rata", dijo el ex jugador, pues no se atreve a mostrarse en público por el riesgo de ser reconocido por alguien debido a su pasado como futbolista profesional.

En esa misma línea, negó su participación en el crimen que se le imputa : "La justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caros todos los errores de mi vida. Pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi papá, que acaba de fallecer".

"La policía sabe lo que pasó y los tribunales también. Hay un detenido hace ocho meses (Andrés Vergara), y, según lo que me han dicho, aún no lo hacen declarar porque saben que él dirá la verdad. Pero no: prefieren buscarme porque soy conocido. Yo me crié con él, es como mi hermano, y eso les bastó para que me involucraran", agregó.

Respecto a si piensa en entregarse en algún momento, Núñez apuntó que "no tengo por qué entregarme: no he hecho nada. Quizás cuántos meses me tendría preso la justicia esperando un proceso. Y yo no tengo nada que ver. Ustedes no saben lo que yo viví preso, lo que perdí y lo que luché en esos cuatro años. La vida me está haciendo vivir como un delincuente. Y no lo soy. Solo soy un ex futbolista que se equivocó en el camino. Me han basureado, mis hijos escuchan que su papá es un asesino y no es así. Quisiera poder retroceder el tiempo para darle un abrazo a mi padre. Me gustaría irme lejos de este país, porque yo me he equivocado mucho, pero esta vez estoy viviendo una pesadilla solo porque me llamo 'Lucho Pato' Núñez".

Además, aseguró que de ser necesario continuará viviendo en la clandestinidad: "si la vida y Dios quieren que esté así para siempre, no me queda otra".

Mientras que sobre el fútbol hizo una llamativa revelación: "Extraño mucho mi vida: fui feliz siendo futbolista, pero si naciera de nuevo nunca tocaría una pelota".

Cabe recordar que Núñez ya cumplió en el pasado una condena de 4 años de presidio, por porte ilegal de armas y el financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico.