Luis Núñez será formalizado por homicidio tras pasar más de un año prófugo de la justicia

05.02.2020

El ex futbolista de Universidad Católica, Luis Núñez, será formalizado este miércoles en Pozo Almonte, luego de ser capturado en Bolivia, tras estar prófugo desde octubre de 2018.

Según informó Radio Cooperativa, después de ser detenido en un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigaciones y autoridades bolivianas, el ex jugador pasará al control de detención respectivo en la comuna de la Región de Tarapacá.

El pasado 11 de octubre de 2018 se emitió una orden de detención contra el ex jugador de fútbol, tras verse involucrado en un caso de homicidio.

EL CASO NÚÑEZ

El 11 de octubre de 2018 la jueza de turno del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, ordenó la detención del ex futbolista y la de Andrés Vergara por el homicidio de Juan Pinto Vásquez, quien falleció un día antes en La Legua tras recibir un disparo en la cabeza, y por la seria lesión que sufrió en el fémur izquierdo Mario Albornoz, quien identificó a ambos como sus agresores.

Desde ese día, Núñez se fugó y hasta la actualidad se desconocía de su paradero.

En diálogo con El Mercurio, el ex delantero de la Universidad Católica aseguraba en noviembre de 2019 ser inocente. "Yo pagué caros todos los errores de mi vida. Pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi papá, que acaba de fallecer", aseguró.

"La policía sabe lo que pasó y los tribunales también. Hay un detenido hace ocho meses (Andrés Vergara), y, según lo que me han dicho, aún no lo hacen declarar porque saben que él dirá la verdad. Pero no: prefieren buscarme porque soy conocido. Yo me crié con él, es como mi hermano, y eso les bastó para que me involucraran", agregó en ese entonces.