Lunari criticó a la UC por derrota en Libertadores: "Me sorprendió que el planteamiento fuera ir a sacar un empate"

Agencia Uno

05.03.2020

Ricardo Lunari, histórico ex mediocampista de Universidad Católica, criticó duramente la actuación del cuadro cruzado en la derrota por 3-0 ante Inter de Porto Alegre en su debut por el Grupo E de la Copa Libertadores.

El entrenador del elenco de la franja, Ariel Holan, aseguró que "no fuimos un equipo vapuleado o con diferencias que nos llamaran la atención (…) Hubo cosas positivas a las cuales hay que aferrarse".

El subcampeón con Católica en la Libertadores de 1993 discrepó completamente con las palabras de Holan y se mostró sorprendido por el planteamiento con el que fue el equipo a Brasil.

"El DT siempre va a tratar de quitarle dramatismo a la situación. Pero la UC no tuvo tiros al arco y la diferencia de ritmo entre equipos fue notable, por más que Holan diga que no. Tratar de esconder la realidad no es bueno", expresó el ex volante en diálogo con El Mercurio.

"Me sorprendió que el planteamiento fuera ir a sacar un empate o evitar las llegadas de gol. Si Católica hubiese jugado como lo trató después del 3 a 0, el duelo habría sido más disputado. En ningún momento fueron a buscar el partido", añadió.

Para finalizar, Lunari indicó que "todos los hinchas estamos un poco decepcionados. Estábamos acostumbrados a ver una UC arrolladora, que presiona y que es protagonista. Y eso no se vio".

Cabe recordar que ahora la UC buscará sus primeros tres puntos en la Copa y mejorar ostensiblemente su rendimiento, cuando reciba en San Carlos de Apoquindo a América de Cali el próximo martes 10 de marzo.

PROGRAMACIÓN

Universidad Católica vs. América de Cali

Martes 10 de marzo

19:15 horas

TABLA DE POSICIONES COPA LIBERTADORES 2020: