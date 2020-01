Malas noticias para La Serena: Sebastián Leyton no jugará hasta mediados de año por grave lesión

24Horas.cl TVN

24.01.2020

Una mala noticia recibió Deportes La Serena a menos de un día de conseguir el ascenso a Primera División después de siete años, luego de superar a Deportes Temuco en una dramática definición por penales.

Según dio a conocer CDF, Sebastián Leyton, jugador que pateó el lanzamiento que le dio el triunfo a los 'papayeros', sufrió la rotura de los ligamentos de una de sus rodillas, por lo que estará alrededor de seis meses fuera de las canchas.

El "héroe" del elenco granate se lesionó minutos antes del término del compromiso, en una acción netamente fortuita, puesto que su pierna quedó enganchada en el pasto al disputar un balón.

Pero pese a lo grave de la lesión, Leyton continuó jugando y se atrevió a patear el penal definitivo que devolvió a La Serena a la división de honor. Señalar que en la celebración del gol, se apreció como el jugador corrió con visibles molestias.

Esta situación recuerda a lo vivido en 2012 por Huachipato, elenco que se coronó campeón del torneo derrotando a Unión Española en penales y donde Omar Merlo se lesionó al celebrar el gol que le dio el título a los 'acereros'.

PROGRAMACIÓN 1° FECHA

Viernes 24 de enero

18:30 Everton vs. U. de Concepción

21:00 O'Higgins vs. Unión La Calera

Sábado 25 de enero

18:00 Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido

20:30 Audax Italiano vs. Cobresal

Domingo 26 de enero

12:00 Santiago Wanderers vs. Universidad Católica

18:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

20:30 Unión Española vs. Deportes Iquique

Martes 28 de enero

18:00 Curicó Unido vs. Deportes La Serena

20:30 Colo Colo vs. Palestino

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: