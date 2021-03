Marcelo Barticciotto sacó la voz ante propuesta de ser presidente de Colo Colo: "No sé si este será el momento"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

03.03.2021

El CSD Colo Colo propuso hoy al ex jugador y entrenador de los albos Marcelo Barticciotto como posible nuevo presidente de Blanco y Negro, ya que éste tendría el apoyo popular de los hinchas.

En respuesta a ello, 'Barti' dijo sentir “mucho orgullo y satisfacción porque el que me tomen en cuenta me enorgullece. Les dije a los muchachos que en algún momento me hubiese gustado ser presidente, aunque no sé si este será el momento".

"Me gustaría serlo con un Colo Colo unificado, donde no hayan rencillas y donde todos pongan por encima el club, para posicionar al club en el plano internacional nuevamente", complementó en Cooperativa el emblema del 'Cacique', quien fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores de 1991.

Además, crtició el rendimiento actual, donde lo máximo que logran los albos son títulos locales: "Para Colo Colo, apuntar al Campeonato Nacional no es ningún mérito. El club debe potenciarse y dejar de decir cada fin de año que no tiene caja para reforzarse".

"Me imagino que en Blanco y Negro debe haber un mea culpa, una autocrítica grande. Son gente inteligente para darse cuenta que Colo Colo no puede seguir así, pero si no hay un consenso general es difícil llegar. Trabajar con gente en contra", agregó a lo anterior.

Barticciotto seguirá en conversaciones con el club social y no descarta la idea de presidir la concesionaria: “La idea del club es presentar un proyecto que cambie por entero todo lo que se está haciendo. Colo Colo debe cambiar de la noche a la mañana y eso es independiente del que esté a la cabeza".