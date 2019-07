Marcelo Díaz critica a la U por fichaje de Iturra en Iquique: "Algo mal estamos haciendo"

24Horas.cl Tvn

01.07.2019

Deportes Iquique remeció el mercado de fichajes al anunciar el arribo de Manuel Iturra de cara a la segunda parte del Campeonato Nacional.

El regreso de "Colocho" al fútbol chileno causó gran sorpresa y generó un sinnúmero de comentarios en las redes sociales, incluido uno muy particular de Marcelo Díaz. Y es que el volante de Racing publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Iturra deseándole éxito, pero a la vez aprovechó de lanzar una dura crítica a su ex equipo, Universidad de Chile, por el hecho de que el experimentado jugador no regresara al elenco azul.

"Algo mal estamos haciendo @udechileoficial", escribió Díaz.

Cabe recordar que el nombre de Iturra sonó con fuerza en la U para el presente mercado de fichajes, pero las conversaciones con Azul Azul no llegaron a buen puerto.