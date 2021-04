"Vimos la posibilidad": Pedro Morales aseguró que uno de los inversionistas de Concepción podría ser Marcelo Díaz

24Horas.cl TVN

01.04.2021

Hace unos días sorprendió la información en donde se detallaba que Pedro Morales podría convertirse en inversionista de Deportes Concepción, equipo que sueña con volver a futuro a Primera División a recuperar su sitial como uno de los elencos más importantes de regiones.

Y este jueves, el ex seleccionado chileno confirmó que uno de los inversionistas que lo acompañaría en esta aventura sería el bicampeón de América con la Roja Marcelo Díaz.

"Está la posibilidad y hemos conversado con Víctor Tornería. Mi familia es hincha del club y tuvimos reuniones con Marcelo Díaz para que sea uno de los inversionistas. Él está afuera y es difícil que esté presente acá pronto, pero nos juntamos y vimos la posibilidad. “Carepa” planteó un montón de ideas, tiene conocimiento de Europa, lo que vivió en México y ahora estando en Argentina", confesó según consigna el Diario Concepción.

Al mismo tiempo, el ex volante agregó que "tengo la intención hace muchos años por invertir, pero primero quiero jugar y ser un aporte en lo deportivo. Vi varias notas que me he retirado y eso no es así. Quiero quedarme acá en la zona y que sea en Deportes Concepción".

Finalmente, Morales sentenció que "Deportes Concepción es tremenda vitrina, tiene gran potencial e hinchada. Tiene campos deportivos que se pueden trabajar. Yo tengo un complejo y sé como se maneja. Además tengo hartos contactos en el fútbol y, a modo de anécdota, varios jugadores me han escrito pensando que voy a ser el dueño del club".