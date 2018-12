Marcelo Díaz reconoce acercamientos con la U: "No es el momento"

24Horas.cl TVN

31.12.2018

En el marco de la presentación de Marcelo Díaz como rostro de una bebida isotónica, el actual volante de Racing reconoció que han habido acercamientos con Universidad de Chile.

"Sí se acercaron. Tengo una muy buena relación con Carlos (Heller), así que siempre está la sensación de querer volver, pero creo que aún no es el momento. Me siento muy cómodo en Argentina", comenzó diciendo.

"Si se trata de algo económico, me he valorizado de muy buena forma y para el medio chileno, creo que es imposible que me puedan soltar desde Racing", agregó.

SU AUSENCIA EN LA ROJA

"No soy quién decide estar en la Selección. Yo solo me dedico a jugar y a hacer mi trabajo en la cancha", respondió Díaz respecto al motivo por el cual no ha sido considerado por el técnico Reinaldo Rueda.

"Todos saben cómo se ha jugado con mi nombre en el último tiempo en Chile. Lo que me atrevo a decir es que me ensuciaron de muy mala forma. Y por lo mismo, no pretendo dar declaraciones de la selección. Es el técnico el que toma las decisiones", agregó.

A mediados de octubre surgió este rumor de que Díaz era indicado como un "soplón" al interior de la Roja. Incluso el propio volante ironizó tiempo atrás en su cuenta de Instagram con esta situación.