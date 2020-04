Marcelo Díaz y su posible retorno a la 'U': Es un temor, dejamos la vara muy alta"

24Horas.cl TVN

22.04.2020

Marcelo Díaz confesó su casi obvia ilusión de volver a Universidad de Chile, durante un Instagram Live que realizó la cuenta oficial de los azules y donde protagonizó una conversación con Diego Rivarola.

Ahí, y luego de revelar sus intenciones de comenzar el 2021 jugando en la 'U', el volante que hoy milita en Racing Club no ocultó su temor por regresar al club que lo formó.

"A mí me pone nervioso y es un temor también, ojo. Porque dejamos la vara muy alta", subrayó 'Carepato' refiriéndose al excelente nivel que tuvo en su anterior paso por los azules, donde ganó un tricampeonato nacional y la Copa Sudamericana 2011, transformándose ese equipo dirigido por Jorge Sampaoli en uno de los mejores en la historia del club.

De todos modos, Díaz sentenció estar en un nivel similar al de aquel entonces, ya que ahora tiene mucha más experiencia.

"Ahora yo te digo esa vara va a estar igual, porque lo que he aprendido, y lo que soy hoy en día, no es tan diferente a lo que era en ese momento. Tengo más años, menos pelo, pero tengo muchísima más experiencia. Tengo ese miedo igual, pero me encantaría", cerró.

"¡Qué te presentai!": Marcelo Díaz sorprende con anécdota del día que conoció al "Matador" Salas

Durante la entrevista que protagonizó Marcelo Díaz a través del Instagram Live de Universidad de Chile, el volante sorprendió con una anécdota en la que relata el día que conoció al "Matador" Salas.

"Iba a buscar la indumentaria al camarín de los profesionales, porque nos vestíamos en el de juveniles en el Caracol Azul. Ahí veo al Matador y me hice ahí mismo", comienza relatando el hoy volante de Racing.

"¿Sabes qué me dice? Le doy la mano y me dice ‘mucho gusto, Marcelo es mi nombre’. Yo pensé ‘qué te presentai, CTM, si eres mi ídolo’”, agregó destacando que esa humildad del "Matador" fue "el mayor aprendizaje de mi vida".